Синхронные «бочки» и групповой пилотаж: «Стрижи» показали мастерство полета в годовщину филиала ВАА

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» приняли участие в праздничных​ мероприятиях на аэродроме Шагол, посвященных​ 85-летию Челябинского филиала Военно-воздушной академии​ им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина​.

Во время воздушного показа летчики выполнили​ групповой пилотаж в составе шести экипажей:​ парный, встречный и одиночный пилотаж. «Стрижи» продемонстрировали свои навыки удержания​ построения в воздухе и показали​ наиболее зрелищные фигуры: «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол» и многие другие. Полеты проходили на скоростях от 500 до 800 километров в час на высоте от 100 до 2000 метров.

Для участия в праздничных мероприятиях экипаж авиационной группы​ выполнил​ перебазирование из подмосковной Кубинки в Челябинск, перелет осуществлялся с промежуточной посадкой на штатных самолетах «Стрижей» МиГ-29.

В этом году знаменитые на весь мир «Стрижи» отметили свое 30-летие. Масштабный авиационный праздник прошел в подмосковной Кубинке. Публике продемонстрировали самые зрелищные фигуры пилотажа, включая легендарный «Кубинский бриллиант».