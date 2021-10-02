Ученые впервые сняли видео из центра урагана

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сняли на видео уникальные кадры из центра урагана «Сэм», который бушует в Атлантическом океане. Стихийное явление проходило недалеко от восточного побережья Штатов. Ученые отметили, что ветер скоростью 150 миль в час поднимал волны высотой 50 футов (около 17 метров). Для съемок ученые использовали специально оборудованный надводный беспилотник.

«Дрон направился туда, куда исследовательское судно еще не попадало. Мы направили его в сердце урагана, собирая данные, которые изменят наше понимание этих могущественных штормов», - рассказал глава компании Saildrone Ричард Дженкинс.

Собранные данные позволят ученым улучшить способы предсказания появления ураганов. По их словам, шторм может образоваться за несколько часов и внезапно обрушиться на берег или застать врасплох корабли.

Ранее снимки из центра урагана делались лишь со спутника. Так NOAA публиковало фотографии урагана «Ирма», а российский космический аппарат «Метеор-М» сделал снимки движения урагана «Харви», бушевавшего в американским Техасе в 2017 году.