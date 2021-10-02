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Украшенное воздушными шарами небо Иордании попало на видео

Елизавета Потейчук
13:45 02.10.2021
Впервые в истории Иордании фестиваль воздушных шаров проходит в пустыне Вади Рам с 1 по 5 октября.
© Видео: رآن _RAAN, laiale Al-hwytat, YouTube © Фото: ТРК Звезда
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В Иордании в районе так называемого «Золотого треугольника» (пустыни Вади Рам, Петра и Акаба) проходит первый фестиваль воздушных шаров. Праздник в пустыне Вади Рам также впервые включен в программу туристических маршрутов «Урдун Джанна», где туристы смогут посетить Петру и провести ночевку в одном из туристических лагерей в Вади Аль Дисах.

Как сообщается в зарубежной прессе, на фестивале у посетителей есть возможность отправиться в тур на воздушном шаре и попасть на авиашоу с участием королевских «Иорданских соколов». На многочисленных видео, опубликованных в Сети видно, как разноцветные воздушные шары поднялись в небо, а туристы фотографируются на борту.

«Наблюдать за воздушными шарами - это потрясающе, ведь они доставляют особые и уникальные впечатления», - сказала изданию The Jordan Times путешественница из Иордании Сальма Али. 

Ранее стало известно, что Иорданию беспрепятственно могут посетить те россияне, которые имеют отрицательных тест на коронавирус. АТОР включила страну в перечень тех государств, куда россияне смогут отправиться без ограничений.

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