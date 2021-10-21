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Полет «Шмеля»: как сирийские военные осваивают российские огнеметы

Алексей Дегтярев
06:00 21.10.2021
Огнеметчики учатся действовать в связке со стрелками и попадать в цель под прикрытием аэрозольной маскировки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские инструкторы обучают сирийских военнослужащих стрельбе из огнеметов. В условиях постоянных провокаций боевиков, такие знания и умения особенно ценятся. От выстрела до взрыва - всего пара секунд. Для этих сирийских солдат применение российских огнеметов дело новое. Непривычная отдача клонит вперед, а не назад, но бойцы быстро учатся и снаряды ложатся в заданный квадрат один за другим. Личный состав в ходе занятий показал высокий уровень боевой выучки.

© ТРК "Звезда"

Здесь на севере страны, мастер-классы от российских инструкторов особенно ценны. Правительственные войска часто провоцируют боевики с неподконтрольных территорий. И каждый такой выезд наших специалистов можно сравнивать с  боевым.

В учебном плане у российских офицеров и занятия по стрельбе из минометов и зенитной подготовке. Это вооружение здесь применяется очень часто. В целом, программа обучения весьма разнообразная. Сирийцы и сами просят провести с ними занятия по важным для них темам.

«Для нас очень важны эти занятия, мы уже проводили тактические учения вместе, теперь вот попросили провести инженерные подготовку», - рассказал лейтенант сирийской армии с позывным «Сокол».

Помимо инженерной подготовки, наши специалисты привезли оборудование войск РХБ-защиты для выявления химической и бактериологической опасности. Но упор, конечно, сделан на практике применения реактивных пехотных огнеметов. Хороший огнеметчик - боец штучный, и незаменим при штурме зданий и поражении укреплений. А «Шмель» - вещь серьезная и не прощает ошибок.

© ТРК "Звезда"

Задача огнеметчика - не просто поразить мишень. Он должен уметь работать в связке со стрелками, попадать в цель под прикрытием аэрозольной маскировки, практически вслепую. Ведь нередко от их точности зависит исход штурма. За тактической частью атаки с дымами внимательно следят российские инструкторы войск РХБЗ . Цель подразделения выбить условных террористов с укрепленных позиций. Без дымов прикрытия в пустыне воевать сложно. Огнеметчики поражают одну пулеметную точку за другой и пехота продвигается вперед. Наступление по плану занятий в этот раз прикрывает БТР российской военной полиции.

В основном же, наземные операции по борьбе с террористами сирийцы сейчас проводят сами. И таким совместным учениям они конечно рады.

«Эти занятия очень важны для нас. Мы сегодня научились стрелять из нового вида вооружения, а так же отработали тактическую подготовку огнеметчиков под прикрытием пехоты и российской бронемашины», - объяснил капитан сирийской армии Хами Рамуд.

Занятия, которые проводят инструкторы войск РХБЗ, проходят сразу на нескольких полигонах в северной части страны. Таким образом, бесценный опыт получают не просто солдаты, а именно те, кто регулярно привлекается к выполнению боевых задач.

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