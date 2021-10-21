Ученые нашли внутри рубина живые клетки возрастом 2,5 млрд лет

В ходе научных исследований, проводимых группой ученых из Университета Ватерлоо, были обнаружены живые клетки в породе драгоценного камня возрастом 2,5 млрд. лет, когда на планете было мало кислорода в атмосфере, а жизнь существовала только в микроорганизмах и пленках водорослей.

Группа ученых, возглавляемая Криссом Якимчуком - профессором Университета Ватерлоо, приступила к исследованию рубиновых пород в Гренландии. По словам ученых, именно в Гренландии находятся самые древние залежи пород этого драгоценного камня.

«Мы впервые видим свидетельства древней жизни в рубиноносных породах»,- сказал Якимчук.

В ходе проводимых исследований, в рубиновой породе был обнаружен графит. Графит - минерал, состоящий из чистого углерода. Присутствие графита позволило исследователям проанализировать свойство, называемое изотопным составом атомов углерода, которое измеряет относительные количества различных атомов углерода. Более 98 процентов всех атомов углерода имеют массу 12 атомных единиц массы, но несколько атомов углерода тяжелее и имеют массу 13 или 14 атомных единиц массы, передает EurekAlert.

«Живое вещество предпочтительно состоит из более легких атомов углерода, потому что им требуется меньше энергии для включения в клетки Основываясь на повышенном количестве углерода-12 в этом графите, мы пришли к выводу, что атомы углерода когда-то были древней жизнью, скорее всего, мертвыми микроорганизмами, такими как цианобактерии», - отметил глава исследовательской группы.

В ходе этого исследования группа Якимчука обнаружила, что этот графит не только связывает драгоценный камень с древней жизнью, но также, вероятно, необходим для того, чтобы этот рубин вообще существовал.