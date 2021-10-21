Путин поблагодарил Европу за санкции

Владимир Путин выразил благодарность в адрес авторов санкций против России со стороны Евросоюза. Президент отметил, что эффект от контрмер и импортозамещения произвел для РФ очень хороший эффект.

«Мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший», - сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

Президент отметил, что Россия в нынешних условиях продолжает увеличивать поставки продовольствия на мировой рынок. На данный момент экспорт продовольствия из РФ превышает 25 миллиардов долларов. В этом заслуга отечественных сельхозпроизводителей, подчеркнул Путин.