Путин оценил влияние встречи с Байденом в Женеве на отношения РФ и США

Встреча с президентом США Джо Байденом была продуктивной. Об исторической беседе с американским коллегой президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе выступления на Валдайском форуме.

Глава государства отметил, что обе страны продолжают двигаться вперед по генеральным договоренностям. Об этом косвенно свидетельствует товарооборот России и США – после встречи в Женеве он вырос на 23% по многим позициям.

«Можно смело констатировать, что после саммита в Женеве США и РФ на правильном пути», - сказал президент.

Путин отметил, что страны находятся на правильном пути. Вместе с тем он признал, что наблюдаются и определенные регрессы - «шаг вперед и два назад».