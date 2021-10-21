Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз

Президент России Владимир Путин предложил Организации Объединенных Наций создать реестр вызовов и угроз.

«Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретных стран, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин», - сказал он, выступая на заседании международного клуба «Валдай».

Кроме того, глава государства заявил о необходимости сохранить ООН, реформируя ее, но главное - «не выплеснуть младенца вместе с водой».

Также Путин обратил внимание на существование разных решений по реформе организации, однако, если разрушить право вето, ООН придет конец, считает российский лидер.