Путин предложил ООН создать реестр вызовов и угроз
Кроме того, президент РФ заявил о необходимости сохранить Организацию Объединенных Наций, реформируя ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин предложил Организации Объединенных Наций создать реестр вызовов и угроз.
«Стоит, например, составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретных стран, а также возможных их последствий для других государств. При этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин», - сказал он, выступая на заседании международного клуба «Валдай».
Кроме того, глава государства заявил о необходимости сохранить ООН, реформируя ее, но главное - «не выплеснуть младенца вместе с водой».
Также Путин обратил внимание на существование разных решений по реформе организации, однако, если разрушить право вето, ООН придет конец, считает российский лидер.