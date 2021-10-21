Пушистый лазутчик: енот пробрался в московскую квартиру

На 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора в Москве в квартиру забрался енот. Зверь спрятался под кровать и не собирался покидать своего убежища. Об этом в четверг сообщает столичный Департамент ГОЧС и пожарной безопасности.

Хозяйка была ошеломлена появлением незваного гостя, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

Пожарные аккуратно поймали енота. Судя по кадрам, опубликованным на странице департамента в Facebook, зверь не пострадал.

Спасатели предполагают, что енот сбежал от хозяев и отправился на поиски нового дома.

Подобный случай произошел в столице в прошлом году. Тогда мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля в аэропорту Домодедово.