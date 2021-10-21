В Краснодарском крае объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Краснодарский край не будет вводить дополнительные выходные, нерабочие дни в регионе продлятся с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября», - написал глава региона.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Такое решение глава государства принял в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

На совещании с членами правительства российский лидер также подчеркнул, что главы регионов могут ввести дополнительные выходные на свое усмотрение.