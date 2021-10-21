Умер бывший участник «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook. Причина смерти и дата похорон пока не названы.

Дмитрий Галицкий был бессменным клавишником ансамбля «Синяя птица» с 1978 года. Он сотрудничал с группами «ДДТ», «Саквояж», а также певцами Евгением Осиным и Валерием Ободзинским. Последние несколько лет музыкант был художественным руководителем, солистом и клавишником в группе «Синяя птица Дмитрия Галицкого».

Ежегодно в день своего рождения, 4 января, Галицкий давал концерты в Калуге, откуда был родом. Известно, что зал всегда заполнялся до предела.