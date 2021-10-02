Сверхпрочные доспехи: спецназ Пакистана оценил в деле российское снаряжения для штурма

В ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» в Краснодарском крае инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа показали пакистанским спецназовцам методики штурма здания с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш.

В первые дни учения подразделения прошли подготовку, изучили действия группы при штурме и зачистке помещения с применением ОВР-3Ш и автоматов АК-12.

Особый интерес гости из Пакистана проявили к тактике действия штурмовых подразделений России и комплекту разминирования. Этот комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений на урбанизированной местности.

ОВР-3Ш включает в себя экипировку максимальной степени защиты, штурмовой нож, многофункциональный нож сапера, бронещит, набор средств для обеспечения экстренного доступа внутрь зданий. В состав комплекта входит восемь костюмов боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Штурмовой» - каждый весом 25 килограммов.

Учения на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих ВС РФ и Исламской Республики Пакистан.