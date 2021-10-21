С вдовы Грачевского взыскивают более 18 млн рублей

Компания «Ералаш» и продюсерский центр «Ералаш» предъявили иски в Мещанский районный суд Москвы о взыскании с наследников режиссера и сценариста Бориса Грачевского займов на сумму около 18-20 миллионов рублей. Об этом «Звезде» рассказал Евгений Бранецкий - адвокат вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской.

«От "Ералаша" и от продюсерского центра "Ералаш". От двух компаний. И там и там один и тот же - бывший партнер Грачевского Григорян - генеральный директор в обеих компаниях... Ознакомиться не удалось (с исками. - Прим. ред.), не определено, но, насколько мы знаем, вроде бы договоры 2011 года, сумму точную не знаем, в районе 18-20 миллионов», - сказал адвокат.

При этом юрист уточнил, что пока им не удалось ознакомиться с материалами дела. Более подробная информация появится после собеседований в суде по искам, добавил Бранецкий. Предварительные заседания запланированы на 29 октября и 18 ноября.

Адвокат подчеркнул, что Белоцерковская не знала о наличии займов, которые якобы брал ее супруг у партнера.

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни в середине января из-за осложнений, вызванных коронавирусом.