В стране и мире Опубликованы кадры полета первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» Анна Касаткина Ракета предназначена для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов и спутников. © Видео: KARI TV YouTube © Фото: KARI TV YouTube Читайте нас на: Первая полностью созданная в Южной Корее космическая ракета «Нури» (KSLV-II, корейская космическая ракета-носитель - 2) выполнила испытательный полет. Видеозапись пуска появилась на YouTube-канале Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).



Ракета-носитель «Нури» (что в переводе с корейского означает «Мир») стартовала в 17.00 по местному времени (10.00 мск) со стартовой площадки космического центра «Наро» с макетом спутника.



Трехступенчатая ракета «Нури» предназначена для вывода на околоземную орбиту (от 600 до 800 км) полезной нагрузки до полутора тонн, в частности, космических спутников наблюдения, навигации и связи, а также орбитальных зондов. Ступени ракеты приводятся в движение жидкостными двигателями: четырьмя по 75 тонн на первой ступени, одним 75-тонным на второй и одним 7-тонным на третьей. Общий вес ракеты составляет 200 тонн, длина - 47,2 метра, общий диаметр - 3,5 метра.



В разработку ракеты, включая двигатель, топливный бак и стартовую площадку, Южная Корея за последнее десятилетие вложила почти два триллиона вон (1,7 миллиарда долларов США). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика