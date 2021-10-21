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Опубликованы кадры полета первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури»

Анна Касаткина
12:50 21.10.2021
Ракета предназначена для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов и спутников.
© Видео: KARI TV YouTube © Фото: KARI TV YouTube
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Первая полностью созданная в Южной Корее космическая ракета «Нури» (KSLV-II, корейская космическая ракета-носитель - 2) выполнила испытательный полет. Видеозапись пуска появилась на YouTube-канале Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).
 
Ракета-носитель «Нури» (что в переводе с корейского означает «Мир») стартовала в 17.00 по местному времени (10.00 мск) со стартовой площадки космического центра «Наро» с макетом спутника.
 
Трехступенчатая ракета «Нури» предназначена для вывода на околоземную орбиту (от 600 до 800 км) полезной нагрузки до полутора тонн, в частности, космических спутников наблюдения, навигации и связи, а также орбитальных зондов. Ступени ракеты приводятся в движение жидкостными двигателями: четырьмя по 75 тонн на первой ступени, одним 75-тонным на второй и одним 7-тонным на третьей. Общий вес ракеты составляет 200 тонн, длина - 47,2 метра, общий диаметр - 3,5 метра.
 
В разработку ракеты, включая двигатель, топливный бак и стартовую площадку, Южная Корея за последнее десятилетие вложила почти два триллиона вон (1,7 миллиарда долларов США).

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