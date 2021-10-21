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В России могут появиться субсидии на приобретение солнечных батарей

Ян Брацкий
01:13 21.10.2021
Стоимость одной солнечной батареи мощностью в 500 Вт может варьироваться от четырех до 20 тысяч рублей, более мощное оборудование стоит сотни тысяч.
В России могут появиться субсидии на приобретение солнечных батарей
© Фото: pixabay
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В России могут начать субсидировать покупку гражданами солнечных батарей у отечественных производителей. Подобная мера способна стимулировать наращивание мощности микрогенерации, уверены в Минфине, где инициативу сочли целесообразной.

Как отметил заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс, России вполне по силам нарастить мощность микрогенерации до 1 ГВт к 2030 году.

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях, как наиболее гибких и при этом простых при установке решений, общим количеством порядка 100 тысяч домохозяйств», - приводят «Известия» слова Сниккарса.

По прогнозам экспертов, объемы рынка микрогенерации будут расти и в ближайшие пять лет могут достичь 150-200 МВт в год. Если цены на солнечные батареи не будут «кусаться», то прогнозы Минэнерго могут быть перевыполнены, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Одна солнечная батарея стоит от четырех до 20 тысяч рублей, но это очень небольшая мощность, около 500 Вт. Если устанавливать мощную батарею, допустим, в 5 кВт, то ее стоимость составит 300-350 тысяч рублей, оборудование 100 тысяч домов обойдется в 30-35 миллиардов рублей», - посчитала аналитик.

В «Сообществе потребителей энергии» полагают, что суммарный потенциал микрогенерации на ВИЭ в России составляет около 11 ГВт. Инициатива субсидирования покупки генерирующего оборудования может придать дополнительный импульс развитию этого сегмента, уверены эксперты. Оптимальным решением они называют субсидирование процентной ставки по кредитам на приобретение оборудования.

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