Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской дочерней компании ввозить на территорию РФ, продавать и хранить 61 модель телефонов Samsung, следует из обнародованной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.

Ранее компания потребовала запретить пользоваться в России платежным сервисом Samsung Pay, так как таким образом нарушаются ее права на изобретение «Система электронных платежей» - оно находится под охраной российского патента.

В документе, выдержки из которого приводит РИА Новости, содержится список моделей смартфонов, на которых должна использоваться Samsung Рау. Таким образом, при функционировании этих гаджетов автоматически осуществляется «запатентованный способ». Всего в перечне упомянута 61 модель, включая недавно выпущенные девайсы.

Суд согласился с доводами Sqwin SA, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение. Как уточняется, ответчики обжаловали решение первой инстанции, оно на данный момент еще не обрело законную силу.

Кроме того, в материалах Роспатента было отмечено, что автором изобретения является Виктор Гульченко, который проживает в Швейцарии, патентом же обладает Sqwin SA.