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Более десятка погибших: раскрыты подробности теракта в Дамаске

Алексей Дегтярев
09:59 20.10.2021
Бомбы были заложены в автобус с сотрудниками военно-транспортной компании.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с места теракта в столице Сирии Дамаске. Корреспонденту удалось запечатлеть обстановку сразу после взрыва - на кадрах видно, что произошло возгорание, в небо поднимается столб дыма.

Первый взрыв на Президентском мосту произошел в 6.45 утра (совпадает с московским), за ним последовал еще один. Известно, что бомбы были заложены в армейский автобус, во время проезда транспорта по мосту их активировал террорист. Позже саперы обнаружили и обезвредили третье взрывное устройство.

В автобусе находились сотрудники военно-транспортной компании. По предварительным данным, погибло 14 человек.

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