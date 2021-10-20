Более десятка погибших: раскрыты подробности теракта в Дамаске

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с места теракта в столице Сирии Дамаске. Корреспонденту удалось запечатлеть обстановку сразу после взрыва - на кадрах видно, что произошло возгорание, в небо поднимается столб дыма.

Первый взрыв на Президентском мосту произошел в 6.45 утра (совпадает с московским), за ним последовал еще один. Известно, что бомбы были заложены в армейский автобус, во время проезда транспорта по мосту их активировал террорист. Позже саперы обнаружили и обезвредили третье взрывное устройство.

В автобусе находились сотрудники военно-транспортной компании. По предварительным данным, погибло 14 человек.