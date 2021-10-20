Главком Сухопутных войск РФ прибыл в Южную Корею

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков прибыл с визитом в Южную Корею. В Сеуле он посетит выставку аэрокосмических и оборонных технологий.

«В Республику Корея для участия в Сеульской международной выставке аэрокосмических и оборонных технологий "ADEX-2021" прибыла делегация Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым», - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Кроме того, в ходе визита Салюков встретится с министром национальной обороны Южной Кореи генералом Со Уком и командующим сухопутными войсками генералом Нам Ен Сином. Стороны обсудят вопросы развития сотрудничества между командованиями сухопутными войсками двух стран.

В числе тем - обучение корейских офицеров в вузах Минобороны России, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие корейских военнослужащих в проведении армейских международных игр.