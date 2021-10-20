Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Главком Сухопутных войск РФ прибыл в Южную Корею

Иван Линдеманн
07:50 20.10.2021
В Сеуле Олег Салюков посетит выставку аэрокосмических и оборонных технологий.
Главком Сухопутных войск РФ прибыл в Южную Корею
© Фото: Мария Плотникова, РИА Новости
Читайте нас на:

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков прибыл с визитом в Южную Корею. В Сеуле он посетит выставку аэрокосмических и оборонных технологий.

«В Республику Корея для участия в Сеульской международной выставке аэрокосмических и оборонных технологий "ADEX-2021" прибыла делегация Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым», - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Кроме того, в ходе визита Салюков встретится с министром национальной обороны Южной Кореи генералом Со Уком и командующим сухопутными войсками генералом Нам Ен Сином. Стороны обсудят вопросы развития сотрудничества между командованиями сухопутными войсками двух стран.

В числе тем - обучение корейских офицеров в вузах Минобороны России, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие корейских военнослужащих в проведении армейских международных игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.