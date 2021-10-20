Спуск по канату и штурм здания: кадры первого этапа российско-египетских учений «Защитники дружбы-2021»

Российские и египетские десантники под Каиром вместе провели штурм здания, захваченного «террористами». Это лишь один из этапов совместных тактических учений «Защитники дружбы-2021».

Каждый шаг и каждое движение выверено до мелочей, словно бойцы провели плечом к плечу не один год. Всего несколько часов назад российские и египетские десантники впервые встретились на полигоне под Каиром.

Бой в городских условиях - задача не из легких и требует особой слаженности подразделений. Именно вопросам взаимодействия на учениях «Защитники дружбы» уделяют особое внимание. Зачистку здания десантники двух стран проводят молниеносно, оценка - «отлично».

Жаркое солнце в конце октября для десантников из Ставрополя непривычно, но ни утомляющий зной, ни языковой барьер, не помешали бойцам показать хороший результат - друг друга они понимают даже без слов.

Один за другим десантники спускаются по канату с высоты 25 метров и тут же вступают в бой. Беспарашютное десантирование - сложнейший элемент подготовки, но для занятий здесь созданы все условия.

Тренировки десантирования беспарашютным способом проходят на тренажере, внешне похожем на обычный строительный кран - только вместо крюка на стреле закреплен корпус вертолета. Вращая стрелой, можно отрабатывать сложные спуски в различных условиях. Например, спуск в лесной массив или на крышу здания. Некоторые приемы египетские десантники уже переняли у своих российских коллег, однако «крылатая пехота» всегда готова удивить чем-то новеньким.

Первый день совместных тренировок показал высокий уровень подготовки десантников двух стран. И если сегодня стрельба велась холостыми, то уже завтра военнослужащим предстоит показать свои навыки в боевой стрельбе.