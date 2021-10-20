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Российские ученые изобрели новый материал для защиты от радиации

Виктория Ивашечкина
03:47 20.10.2021
На основе химического соединения из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура специалисты создали материал.
Российские ученые изобрели новый материал для защиты от радиации
© Фото: pixabay
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Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили альтернативу свинцу в защите от радиации. По словам специалиста, на основе материала можно изготовить стекла для использования в отраслях, где применяют радиоактивное излучение. Например, в медицине. 

«Мы предложили принципиально новый материал, которым можно заменить свинец, и показали, что он способен эффективно экранировать гамма-излучение», - рассказала младший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов ЮУрГУ Дарья Тишкевич, передает Optical Materials

На основе химического соединения из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура ученые создали материал, из которого можно изготавливать защитные стекла не содержащие свинца.

Специалисты во многих странах мира продолжают искать новые материалы, способные заменить свинец не только в медицине, но и в других областях его применения.

«Можно делать радиационно-защитные очки, шлемы, окна, иллюминаторы, ширмы и монтировать их в стены», - отметила Тишкевич.

Специалисты считают, что относительно простая технология производства, возможность формировать стекла различной толщины и формы делают новый материал конкурентоспособным. Еще одно преимущество разработки - это относительно низкая цена.

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