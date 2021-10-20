В Роскачестве объяснили, каким отзывам в Сети не стоит верить

Аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев рассказал, что ориентирование на отзывы в интернете при выборе товара или услуги иногда теряет эффективность.

По словам эксперта, планируя покупку, многие россияне ищут в интернете дополнительные сведения о товаре. Отзывы других клиентов часто помогают человеку сделать выбор в пользу того или иного бренда, передает радио Sputnik.

Однако, как считает эксперт, ценность подобного источника информации снижают два фактора. Во-первых, в условиях пандемии многие комментарии теряют актуальность.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в случае с отелями и ресторанами, мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы», – уточнил эксперт.

По словам Тарачева, режим работы заведений и ограничения, связанные с уровнем заболеваемости коронавирусом, могут меняться. Подобную информацию лучше проверять, например, по телефону.

В-вторых, это большое количество «заказных» комментариев. По словам эксперта Роскачества, иногда тексты публикуют, чтобы прорекламировать какой-либо товар, а иногда, чтобы создать негативное впечатление о бизнесе конкурента.

«Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет», - объяснил эксперт.

По словам Тарачева, часто фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику. Реальные отзывы различаются и по размеру, и по содержанию.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие SMS нельзя открывать.

К ним относятся сообщения о якобы пропущенном MMS с подозрительной ссылкой. Также злоумышленники рассчитывают, что человек кликнет по такому сообщению случайно при его появлении в push-окне смартфона.