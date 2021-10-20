Вода на вес золота: чем грозит катастрофическое обмеление Волги под Астраханью

Уровень воды в реке Волге в районе Астраханской области упал уже на полметра и продолжает опускаться. 13 поселков могут остаться без регулярного водоснабжения. Под угрозой работа паромных переправ, и, судя по прогнозам МЧС, ситуация будет только усугубляться.

Житель села Курченко Хабибула Якубов говорит, что грязной и неприятно пахнущей водой им приходится пользоваться каждый год летом и осенью. Максимум на что она пригодна – поливать огород. Даже собака пить отказывается. Чтобы помыться и приготовить еду, приходится ездить за водой в ближайший город за 100 километров. Две фляги по 40 литров обходятся, с учетом дороги, в 500 рублей.

«У нас пальминные насосные станции здесь находятся, которые постоянно подкачивают воду нашим ильминям, но в этом году у них не было денег и не было подкачки», – рассказал глава муниципального образования «Ленинский сельсовет» Шамиль Зайнутдинов.

По прогнозам специалистов МЧС, ситуация будет усугубляться. В Астраханской области рекордно обмелела Волга. Уровень воды упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке.

«Прогнозируется нарушение водоснабжения 13 населенных пунктов Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов с населением более 10 тыс. человек. Кроме того, вероятна остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период», – сообщает ведомство.

Вместе с тем экологи говорят, что Волго-Ахтубинская пойма сама по себе территория с непростой водной ситуацией. Гидрографическая сеть здесь меняется ежегодно. Один паводок не похож на другой, но это вовсе не значит, что ситуацию невозможно контролировать. Это в прямом смысле – дело техники.

«Те водные ресурсы, которые в Астраханской области имеются, вполне могли бы удовлетворить ее нынешние и перспективные потребности, если бы эти водные ресурсы использовались на основе современных технологий рачительно и экономно», – отметил гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Непростую ситуацию в этой местности подтверждают и цифры средних замеров. В общей сложности на протяжении многих лет Волга поставляет в Каспийский бассейн примерно одно и то же количество воды, чего не скажешь, например, про Дон и уральские реки, которые в этом году потеряли до 70% от уровня прошлых лет. Однако влияют на эти процессы исключительно природные явления.

«В этом году достаточно продолжительное время существует азиатский антициклон, который препятствует попаданию осадков из Атлантики к Уральскому хребту», – пояснил заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Шипулин.

Экологи и синоптики единодушны в одном – когда начнется сезон дождей, реки в большинстве своем восполнят дефицит воды. Однако медлить в этой ситуации – непозволительная роскошь, поскольку в конечном итоге страдают люди. Уровень воды в низовье можно и нужно регулировать за счет увеличения количества сбросов воды на водохранилищах Средней Волги не по факту наступления засухи, а весной, когда в разгаре паводок. К тому же это избавит от необходимости регулярно чистить зарастающие водоемы.

«Хотя бы три года дайте на нормальное весеннее половодье, и Волга сама прочистит все протоки и все реки, и восстановится водный режим в пойме и в низовье в дельте восстановится», – заявил заслуженный эколог Российской Федерации, президент экологической академии им. И.М. Шабуниной Владимир Лобойко.

Ряд специалистов считает, что проблему регулярного обмеления низовья Волги могло бы решить окончание строительства гидроузла в районе Чебоксарской ГЭС. Если бы он был построен в соответствии с первоначальным проектом, то уровень реки в районе водохранилища был бы 68 метров, а не 63 как сейчас. Владимир Путин еще 6 лет назад давал правительству поручение проработать этот вопрос и найти деньги на решение проблемы, но до сих пор ситуация кардинально не поменялась.