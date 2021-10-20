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В Бельгии скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны

Майя Мусиенко
21:34 20.10.2021
Мужчина участвовал в боях с первых дней войны с фашистами.
В Бельгии скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны
© Фото: Н.Зуауи belgium.mid.ru
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Ветеран Великой Отечественной войны и бельгийского движения Сопротивления Иван Башкатов скончался в среду в возрасте 100 лет. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Бельгии.

«20 октября в возрасте 100 лет ушел из жизни Иван Алексеевич Башкатов. Светлая память об Иване Алексеевиче Башкатове — настоящем герое, мужественном, отзывчивом, — сохранится в памяти всех, кто его знает. Выражаем искренние соболезнования родным и близким И.А. Башкатова», — написано в сообщении ведомства.

Иван Башкатов родился 22 августа 1921 года в селе Жилое Липецкой области. Он участвовал в боях с первых дней войны в звании младшего лейтенанта. В 1943 году, попав в плен, был вывезен в оккупированную Бельгию, где совершил побег и примкнул местному Сопротивлению.

В Бельгии Башкатов создал семью, поэтому остался жить в этой стране. Тем не менее, ветеран до последних дней участвовал в общественной жизни российских соотечественников, подчеркнули в посольстве.

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