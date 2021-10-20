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В МВД назвали причину увольнений начальников отделов полиции в Екатеринбурге

Майя Мусиенко
16:27 20.10.2021
В ведомстве отметили, что все руководители уходят на заслуженный отдых.
В МВД назвали причину увольнений начальников отделов полиции в Екатеринбурге
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга уходят в отставку по собственному желанию. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ передавали, что сразу четыре руководителя отделов полиции в Екатеринбурге покидают свои посты.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», - пояснили РИА Новости в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что кадровое подразделение МВД уже ищет новых людей на освободившиеся должности. Рассматриваются различные кандидатуры из резерва, добавил Горелых.

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