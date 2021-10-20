Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не понимаю, что происходит»: Путин о нежелающих вакцинироваться от COVID-19

Анна Назайкина
15:43 20.10.2021
Глава государства подчеркнул, что в РФ есть надежная эффективная вакцина от коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает людей, которые не прививаются от коронавирусной инфекции и, таким образом, подвергают опасности себя и окружающих.

«Эти разговоры странными являются. Я, помню, в самом начале спрашивал у некоторых своих близких людей, однокурсников. Спрашиваю: “Ты привился?» Вопрос ко мне: “А ты привился?” Я говорю: “Нет пока, я подожду, пока ты привьешься”. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: “Привился?” - “Нет, ну не знаю, подожду пока”», - сказал глава государства.

Путин отметил, что считает странным поведение людей, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса.

«Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Я вот даже не понимаю, не понимаю, что происходит», - заявил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ есть надежная эффективная вакцина. По его словам, в пандемию есть только два способа - переболеть или вакцинироваться. Однако, считает глава государства, лучше сделать прививку.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 Армия
Видео
Путин заявил, что Минобороны поможет больницам поставками кислорода в войне с COVID-19
12:52 Армия
Видео
Шойгу заявил, что США модернизируют тактическое ядерное оружие и базы их хранения в Европе
12:47 В стране и мире
Дерипаска назвал причину обысков в домах его родственников в США
12:41 В стране и мире
Саакашвили согласился на госпитализацию ради «здравого ума»
09:59 В стране и мире
Видео
Более десятка погибших: раскрыты подробности теракта в Дамаске
Популярное
Видео
Безруков рассказал, почему его госпитализировали из-за коронавируса
Видео
Первые моменты извержения вулкана Асо в Японии попали на видео
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Ученые назвали три признака внешности лжецов
Врач развеяла знаменитые мифы о молочных продуктах
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.