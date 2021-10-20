«Не понимаю, что происходит»: Путин о нежелающих вакцинироваться от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает людей, которые не прививаются от коронавирусной инфекции и, таким образом, подвергают опасности себя и окружающих.

«Эти разговоры странными являются. Я, помню, в самом начале спрашивал у некоторых своих близких людей, однокурсников. Спрашиваю: “Ты привился?» Вопрос ко мне: “А ты привился?” Я говорю: “Нет пока, я подожду, пока ты привьешься”. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: “Привился?” - “Нет, ну не знаю, подожду пока”», - сказал глава государства.

Путин отметил, что считает странным поведение людей, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса.

«Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Я вот даже не понимаю, не понимаю, что происходит», - заявил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ есть надежная эффективная вакцина. По его словам, в пандемию есть только два способа - переболеть или вакцинироваться. Однако, считает глава государства, лучше сделать прививку.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал.