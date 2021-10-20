В стране и мире Коронавирус Путин призвал расширять объемы тестирования на COVID-19 Андрей Аркадьев Уровень вакцинации в стране остается невысоким, что определяет быстроту распространения коронавирусной инфекции, отметил глава государства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: obruchev.mos.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин призвал расширять объемы тестирования на COVID-19, чтобы своевременно выявлять инфицированных. По словам российского лидера, темпы распространения инфекции в последнее время значительно выросли. «Уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом предопределяет быстроту распространения инфекции», - сказал президент. Глава государства подчеркнул, что сейчас главная задача властей - максимально защитить жизнь и здоровье граждан, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Путин призвал мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящее время работает в состоянии высочайшего напряжения. Также президент заявил, что Минобороны поможет больницам поставками кислорода в войне с COVID-19. Кроме того, глава государства объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика