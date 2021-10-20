В стране и мире Взрыв прогремел в одной из новостроек во Владикавказе Ян Брацкий В результате инцидента никто не пострадал, спасатели эвакуировали шесть человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Взрыв прогремел во Владикавказе. Инцидент произошел на улице Братьев Темировых в частично заселенной новостройке. В районе взрыва видно задымление, в некоторых соседних домах отключено электричество. «Произошел хлопок, предположительно бытового газа на 3-м этаже 10-ти этажного дома в 3-х комнатной квартире. Подразделения реагировали по рангу 1 БИС. Пострадавших и погибших нет. Эвакуировано шесть человек», - сообщили в региональном главке МЧС. Ранее очевидцы сообщили о взрыве в торговом центре города Павловск под Воронежем. Там взрывная волна разрушила часть здания, в котором расположены торговые точки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика