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Обед по расписанию: военные повара показали кулинарное мастерство на профессиональном конкурсе

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
13:46 20.10.2021
Свой профессиональный праздник отмечают военные кулинары. В Международный день повара они провели конкурс по приготовлению коронных блюд национальной кухни.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Они держат в тонусе все наши Вооруженные силы. Вместе с боевым оружием в совершенстве владеют ножами и поварешками. Даже на войне приготовят хоть на целую армию первое, второе и компот, испекут вкуснейший душистый белый хлеб для солдат. Без военных поваров - специалистов материально-технического обеспечения - любые войска потеряют боеспособность.

Ситуация, когда тыл внезапно превращается в передовую, обязательно отрабатывается каждый год на специальных учениях. На них специалисты соединений МТО помогают боевым частям готовиться к проведению войсковых операций, как было и в этом году перед самыми масштабными маневрами года «Запад-2021». Боевые машины заправлены, лагеря развернуты, и главное - все подразделения сыты. Но в современной армии военный повар - это еще и «шеф», который накормит солдат и офицеров как в ресторане - быстро, вкусно и разнообразно, хотя в распоряжении ограниченный набор продуктов.

Владимир Климанов до службы в армии работал в разных кафе Питера, но только в военной школе поваров Западного округа понял, что значит готовить на целый полк или даже армию. Тем более на хорошо оборудованных рабочих местах этому научиться можно легче и быстрее. Материальная база школы обновлена по последнему слову мировой ресторанной индустрии.

Свои навыки в приготовлении будущие военные повара и пекари оттачивают постоянно. Мастер-классы для них проводят известные шеф-повара и даже специалисты по карвингу - искусству художественной резки овощей и фруктов.

В Вольском военном институте материального обеспечения обучают по последнему слову военной науки и кулинарии. В Международный день повара здесь проходит День национальной кухни, в рамках которого проводится конкурс поваров. В этот раз в нем принимают участие шесть военных команд: из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, России и даже из Гвинеи-Бисау. Здесь как армейские повара, так и коки, которые будут готовить на боевых кораблях.

Строгой, но далеко не голодной комиссии надо оценить национальные пироги, супы, салаты, соки, а на десерт и выпечку. Есть и африканские блюда с труднопроизносимыми экзотическими названиями. Теорию курсантам в этом военном институте преподают мастера своего дела - офицеры и прапорщики, повара и начпроды.

Все приготовлено как на кухнях армейских столовых, так и в полевых условиях. Уметь быстро и вкусно готовить даже во время боевых действий «в поле» - главный навык современного военного повара, а для этого в наши войска поставляют современные технические средства продовольственной службы - от полевых кухонь до хлебопекарен. Все они выпускаются на базах разных грузовиков и даже вездеходов, есть и арктические модели.

У плиты на свежем воздухе или в столовой повара «набивают руку», ну а в обновленных классах школ военных поваров они изучают свою военную технику продовольственной службы. Все образцы кухонь рядом в аудиториях. Каждый год на Армейских международных играх проходит конкурс «Полевая кухня», куда приезжают армейские профессионалы со всего мира - и наши военные повара всегда в числе сильнейших.

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