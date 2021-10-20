Первые моменты извержения вулкана Асо в Японии попали на видео

В Японии на острове Кюсю проснулся вулкан Асо. Он находится всего в 130 километрах от АЭС «Иката». Первые моменты извержения попали на видео.

В недрах происходят взрывы. Из кратера вместе с клубами пепла вылетают раскаленные камни. Их отбрасывает на сотни метров.

Местным жителям и туристам запрещено приближаться к вулкану. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало. На месте создан кризисный штаб.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет почти 1 600 метров. Извержения здесь фиксируются регулярно. Предыдущее произошло в 2019 году.