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Первые моменты извержения вулкана Асо в Японии попали на видео

Иван Линдеманн
12:18 20.10.2021
Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет почти 1 600 метров.
© Видео: Master_Bird, BNONews, Brave_spirit81 2, Twitter © Фото: Master_Bird, BNONews, Brave_spirit81 2, Twitter
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В Японии на острове Кюсю проснулся вулкан Асо. Он находится всего в 130 километрах от АЭС «Иката». Первые моменты извержения попали на видео.

В недрах происходят взрывы. Из кратера вместе с клубами пепла вылетают раскаленные камни. Их отбрасывает на сотни метров.

Местным жителям и туристам запрещено приближаться к вулкану. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало. На месте создан кризисный штаб.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет почти 1 600 метров. Извержения здесь фиксируются регулярно. Предыдущее произошло в 2019 году.

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