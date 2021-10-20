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Подлодка ЧФ «Великий Новгород» с «Калибрами» нанесла удар по условному противнику

Андрей Аркадьев
12:22 20.10.2021
Также экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению субмариной при всплытии.
Подлодка ЧФ «Великий Новгород» с «Калибрами» нанесла удар по условному противнику
© Фото: Минобороны России
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Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота на учениях отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщает пресс-служба ЧФ.

«В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника", роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению субмариной при всплытии в надводное положение и по борьбе за живучесть.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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