Под Челябинском мужчина распилил и закопал свою машину после смертельного ДТП

В Челябинской области мужчина насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. После этого водитель распилил свой автомобиль на части и закопал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что полицейские вскоре обнаружили то, что осталось от машины, на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту проживания мужчины.

«Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты», - отметили в МВД.

Против виновника ДТП возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Расследование обстоятельств аварии продолжается.