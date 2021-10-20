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Под Челябинском мужчина распилил и закопал свою машину после смертельного ДТП

Иван Линдеманн
11:03 20.10.2021
Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
© Видео: МВД по Челябинской области © Фото: МВД по Челябинской области
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В Челябинской области мужчина насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. После этого водитель распилил свой автомобиль на части и закопал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что полицейские вскоре обнаружили то, что осталось от машины, на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту проживания мужчины.

«Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты», - отметили в МВД.

Против виновника ДТП возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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