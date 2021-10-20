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Названы основные причины увольнения в России

Иван Линдеманн
11:22 20.10.2021
Почти 50% респондентов заявили, что аморальный проступок является основной причиной увольнения.
Названы основные причины увольнения в России
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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В России чаще всего увольняют сотрудников за то, что они совершили аморальный проступок. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сервиса страхования.

Как пишет РБК со ссылкой на эти данные, 45% респондентов заявили, что проступок является основной причиной увольнения, 36% выбрали в качестве основания напряженные отношения с коллегами.

На третьем месте оказались опоздания и частые болезни сотрудника. Далее идут следующие причины: работник часто отвлекается (29%) или недоступен в рабочее время (27%).

Ранее финансовый консультант рассказала о вредной привычке, снижающей пенсию.

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