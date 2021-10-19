Контрольная проверка: десантники продемонстрируют навыки огневой и горной подготовки под Новороссийском

На полигоне Раевский под Новороссийском стартовала контрольная проверка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения. Военнослужащие должны подняться по тревоге, совершить марш и выполнить ряд упражнений.

Контрольная проверка позволяет оценить огневую, инженерную, горную подготовку десантников, а также вождение транспорта и бронетехники.

В Новороссийск с рабочей поездкой накануне прибыл командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков. Он проинспектирует ход итоговой проверки воинских частей и подразделений десантно-штурмового соединения. Помимо этого, он проведет осмотр объектов инфраструктуры и складских зон соединения в Новороссийском гарнизоне.

Сердюков также планирует ознакомиться с результатами строительства объектов формируемого в текущем году нового десантно-штурмового полка в Феодосии и объектами гвардейского артиллерийского полка в Анапе.