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Контрольная проверка: десантники продемонстрируют навыки огневой и горной подготовки под Новороссийском

Максим Гриценко
09:20 19.10.2021
Наблюдать за ходом итоговой проверки будет командующий ВДВ Андрей Сердюков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Раевский под Новороссийском стартовала контрольная проверка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения. Военнослужащие должны подняться по тревоге, совершить марш и выполнить ряд упражнений.  

Контрольная проверка позволяет оценить огневую, инженерную, горную подготовку десантников, а также вождение транспорта и бронетехники.

В Новороссийск с рабочей поездкой накануне прибыл командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков. Он проинспектирует ход итоговой проверки воинских частей и подразделений десантно-штурмового соединения. Помимо этого, он проведет осмотр объектов инфраструктуры и складских зон соединения в Новороссийском гарнизоне.

Сердюков также планирует ознакомиться с результатами строительства объектов формируемого в текущем году нового десантно-штурмового полка в Феодосии и объектами гвардейского артиллерийского полка в Анапе.

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