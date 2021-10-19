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Военные железнодорожники выполнили свыше десяти процентов работ на участке БАМ в Амурской области

Анна Касаткина
08:43 19.10.2021
В данный момент выполняется отсыпка земляного полотна в тело насыпи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные железнодорожники продолжаю реконструкцию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) от поселка Огорон до разъезда Молдавский. Готовность работ на этом участке длиной 14 километров оценивается в десять процентов.

В данный момент военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) выполняют отсыпку земляного полотна в тело насыпи. Грунт, завезенный из карьера, проходит освидетельствование и государственную экспертизу. Его разравнивают бульдозерами, после чего уплотняют катком в три слоя.

На участке будет заложено более 400 тысяч кубометров скального грунта. В реконструкции принимает участие порядка 700 военных железнодорожников и задействовано около 450 единиц автомобильной и специальной техники.

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