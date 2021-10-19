Военные железнодорожники выполнили свыше десяти процентов работ на участке БАМ в Амурской области

Военные железнодорожники продолжаю реконструкцию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) от поселка Огорон до разъезда Молдавский. Готовность работ на этом участке длиной 14 километров оценивается в десять процентов.

В данный момент военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) выполняют отсыпку земляного полотна в тело насыпи. Грунт, завезенный из карьера, проходит освидетельствование и государственную экспертизу. Его разравнивают бульдозерами, после чего уплотняют катком в три слоя.

На участке будет заложено более 400 тысяч кубометров скального грунта. В реконструкции принимает участие порядка 700 военных железнодорожников и задействовано около 450 единиц автомобильной и специальной техники.