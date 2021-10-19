Ученый назвал причину катастрофического обмеления Волги

Чрезвычайное обмеление Волги в Астраханской области связано с ошибками при строительстве гидравлических сооружений в речном бассейне. Об этом заявил гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке. Тринадцать населенных пунктов, где живут более десяти тысяч человек, фактически остались без водоснабжения. Возить воду приходится из города, который находится в ста километрах.

Помимо этого, существует угроза массовой гибели рыбы. Возможны также большие сложности с транспортным сообщением - речь идет об остановке паромных переправ.

В Российской академии наук считают, что причины такой ситуации - не природные, а технические и финансовые.

«Волжско-Камский каскад не был достроен так, как это изначально проектировалось. Если бы Чебоксарский гидроузел был построен в соответствии с первоначальным проектом , то уровень реки был бы 68 метров, а не 63, как сейчас», - объяснил Данилов-Данильян.

В правительстве Астраханской области заявляют, что уже подали заявку на строительство новых гидротехнических сооружений и будут просить финансирования проекта из федерального центра. Но на его согласование и реализацию уйдет не меньше трех лет.