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Ученый назвал причину катастрофического обмеления Волги

Анна Касаткина
08:03 19.10.2021
Уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Чрезвычайное обмеление Волги в Астраханской области связано с ошибками при строительстве гидравлических сооружений в речном бассейне. Об этом заявил гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке. Тринадцать населенных пунктов, где живут более десяти тысяч человек, фактически остались без водоснабжения. Возить воду приходится из города, который находится в ста километрах.

Помимо этого, существует угроза массовой гибели рыбы. Возможны также большие сложности с транспортным сообщением - речь идет об остановке паромных переправ.

В Российской академии наук считают, что причины такой ситуации - не природные, а технические и финансовые.

«Волжско-Камский каскад не был достроен так, как это изначально проектировалось. Если бы Чебоксарский  гидроузел был построен в соответствии с первоначальным проектом , то уровень реки был бы 68 метров, а не 63, как сейчас», - объяснил Данилов-Данильян.

В правительстве Астраханской области заявляют, что уже подали заявку на строительство новых гидротехнических сооружений и будут просить финансирования проекта из федерального центра. Но на его согласование и реализацию уйдет не меньше трех лет.

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