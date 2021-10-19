В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост

Учебное парусное судно Cisne Branco ВМС Бразилии врезалось в пешеходный мост, который соединяет Гуаякиль с островом Сантай в устье реки. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Эквадора.

Кадры столкновения опубликованы в социальных сетях. Отмечается, что сразу после аварии на место прибыл буксир, но он утонул при выполнении задачи.

В ВМС Бразилии считают, что причиной инцидента стало сильное течение. В результате аварии никто не пострадал.