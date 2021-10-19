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На Сицилии запретили крестных отцов

Иван Линдеманн
06:59 19.10.2021
По словам представителей духовенства, это связано с влиянием мафии в регионе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На итальянском острове Сицилия попал под запрет статус крестного отца. Такое решение было принято на уровне Католической епархии города Катания.

По словам представителей духовенства, это связано с влиянием мафии в регионе. У большинства жителей статус «крестный отец» ассоциируется с представителями местных криминальных сообществ, передает New York Times.

На данный момент статус утратил изначальное духовное значение и стал пустой формальностью, поскольку родители ребенка часто обращаются с просьбой стать крестным отцом к наиболее влиятельным и состоятельным людям, чтобы укрепить положение семьи. Это перестало устраивать священников, поскольку не имеет отношения к духовному наставничеству и воспитанию – тому, чем действительно должен заниматься крестный отец.

На данный момент мораторий на крестных отцов ввели на три года – стоит отметить, что в католичестве выбирать крестных не обязательно. Однако тем родителям, которые все-таки хотят, чтобы их ребенок имел крестного отца, придется выбираться для обряда в другие города и регионы Италии.

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