Диетолог назвал лучшие продукты для ужина

Последний прием пищи за день должен состоять из растительных продуктов, особенно тех, которые положительно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Такое мнение озвучила диетолог Елена Тай.

По словам диетолога, в качестве таких продуктов лучше всего подходят бобовые – горох, чечевица и фасоль, а также хумус. Такие продукты отличает высокое количество микронутриентов, пищевых волокон, пектинов легкоусвояемых белков.

«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс», - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее диетолог Анна Белоусова дала рекомендации по питанию для пожилых людей. По словам эксперта, им необходимо разнообразить свой рацион, выдерживать баланс жиров, белков и углеводов, а также потреблять как можно больше растительной клетчатки. Лучше всего соблюдать диету, близкую к вегетарианской, яйцами, рыбой, молочными и растительными продуктами, и питаться пять-шесть раз в день.