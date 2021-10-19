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Диетолог назвал лучшие продукты для ужина

Иван Линдеманн
06:27 19.10.2021
По словам диетолога, в качестве таких продуктов лучше всего подходят бобовые – горох, чечевица и фасоль, а также хумус.
Диетолог назвал лучшие продукты для ужина
© Фото: Pixabay
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Последний прием пищи за день должен состоять из растительных продуктов, особенно тех, которые положительно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Такое мнение озвучила диетолог Елена Тай.

По словам диетолога, в качестве таких продуктов лучше всего подходят бобовые – горох, чечевица и фасоль, а также хумус. Такие продукты отличает высокое количество микронутриентов, пищевых волокон, пектинов легкоусвояемых белков.

«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс», - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее диетолог Анна Белоусова дала рекомендации по питанию для пожилых людей. По словам эксперта, им необходимо разнообразить свой рацион, выдерживать баланс жиров, белков и углеводов, а также потреблять как можно больше растительной клетчатки. Лучше всего соблюдать диету, близкую к вегетарианской, яйцами, рыбой, молочными и растительными продуктами, и питаться пять-шесть раз в день.

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