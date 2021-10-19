На Камчатке вручили госнаграды военным врачам за борьбу с COVID-19

На Камчатке военным врачам вручили государственные и ведомственные награды за борьбу с коронавирусом.



В филиале №2 Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота на Камчатке военным медикам вручили государственные и ведомственные медали за борьбу с COVID-19.

Замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны генерал-майор медицинской службы Максим Куандыков в торжественной обстановке вручил государственные медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», медали «Луки Крымского», медали Министерства обороны РФ «За борьбу с пандемией COVID-19» и «За отличие в военной службе» разных степеней.

Все награжденные - это работники отделений госпиталя, нового многофункционального центра, лабораторий и диагностических кабинетов, работающие круглосуточно с больными коронавирусной инфекцией.

Наград удостоены более 40 военнослужащих и гражданского персонала ВМКГ, которые проявили высокий профессионализм при спасении жизней в сложных условиях распространения инфекционных заболеваний.