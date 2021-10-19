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В пяти районах Забайкалья введен режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

Ян Брацкий
05:45 19.10.2021
В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты которого работают в пострадавших районах.
В пяти районах Забайкалья введен режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
© Фото: _t.r.a.k.t.o.r.i.s.t.3 instagram
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Сразу пять районов Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сообщается, что режим ЧС ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский и Шилкинский районы.

«Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах», - приводит РИА Новости слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.

С его слов, местные фермеры рассчитывали на богатый урожай в этом сезоне, но не смогли вовремя начать уборочную кампанию из-за переувлажнения почвы. В поля аграрии вышли с двухнедельным опознанием, отметил министр.

«Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов», - добавил Бочкарев.

В большинстве пострадавших хозяйств намерены продолжить сбор урожая сразу после того, как сойдет ранее выпавший снег. Тем временем, еще несколько районов намерены ввести режим ЧС.

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