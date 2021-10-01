Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против полиции в Карачаево-Черкесии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против полиции в Карачаево-Черкесии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
09:54 В стране и мире
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против полиции в Карачаево-Черкесии
08:34 В стране и мире
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
09:27 В стране и мире
Объявленный Грузией в розыск Саакашвили заявил, что находится в Батуми
05:33 В стране и мире
Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Владимиром
03:38 ОПК
Экипировку военных РФ оснастят экзоскелетом и мини-БПЛА
Популярное
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением