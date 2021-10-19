Будущие танкисты и мотострелки ВВО начали подготовку к экзаменам по стрельбе и вождению бронетехники

Будущие специалисты танковых и мотострелковых войск Восточного военного округа (ВВО) начали практическую подготовку к экзаменам по стрельбе и вождению танков и БМП.

На сегодняшний день курсанты приступили к боевым стрельбам штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 и БМП в преддверии сдачи выпускных экзаменов. В ходе учебы экипажи выполняют нормативы по огневой подготовке, в том числе стрельбу штатным снарядом по мишени на удалении около 1,5 километров.

Выполнение упражнений осложняется плохой видимостью и постоянной сменой обстановки, что требует от военнослужащих мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Кроме того, курсанты интенсивно осваивают вождение боевых машин по пересеченной местности. Практическим занятиям предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по правилам дорожного движения.

Будущие механики-водители на танках Т-72БЗ и боевых машинах пехоты преодолевают маршрут протяженностью пять километров, включающий в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, ров, подъемы и спуски. Особое внимание при проведении занятия уделяется соблюдению требований безопасности. Обучение курсантов проводится по четырехмесячной программе.