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Будущие танкисты и мотострелки ВВО начали подготовку к экзаменам по стрельбе и вождению бронетехники

Ян Брацкий
03:49 19.10.2021
К началу нового учебного периода войска округа пополнят более трех тысяч младших специалистов танковых и мотострелковых войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Будущие специалисты танковых и мотострелковых войск Восточного военного округа (ВВО) начали практическую подготовку к экзаменам по стрельбе и вождению танков и БМП.

На сегодняшний день курсанты приступили к боевым стрельбам штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 и БМП в преддверии сдачи выпускных экзаменов. В ходе учебы экипажи выполняют нормативы по огневой подготовке, в том числе стрельбу штатным снарядом по мишени на удалении около 1,5 километров.

Выполнение упражнений осложняется плохой видимостью и постоянной сменой обстановки, что требует от военнослужащих мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Кроме того, курсанты интенсивно осваивают вождение боевых машин по пересеченной местности. Практическим занятиям предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по правилам дорожного движения.

Будущие механики-водители на танках Т-72БЗ и боевых машинах пехоты преодолевают маршрут протяженностью пять километров, включающий в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, ров, подъемы и спуски. Особое внимание при проведении занятия уделяется соблюдению требований безопасности. Обучение курсантов проводится по четырехмесячной программе.

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