Не работают школы и аэропорт: Чукотка оказалась во власти снежного бурана
Сила ветра в отдельных регионах Чукотки превышает 30 метров в секунду, видимость из-за метели серьезно ограничена.
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Работа аэропорта Анадыря временно приостановлена из-за снежного циклона на Чукотке. Кроме того, непогода внесла коррективы в работу школ, занятия в которых временно отменены.
О том, что на регион готов обрушиться аномальный снегопад спасатели предупредили еще накануне. Обежали ураганный ветер. На побережье Чукотского моря его сила составила 18 метров в секунду, а в Анадыре порывы ветра достигали 33 метров в секунду.
В настоящий момент воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты, задержан ряд вылетов по местным направлениям.