Не работают школы и аэропорт: Чукотка оказалась во власти снежного бурана

Работа аэропорта Анадыря временно приостановлена из-за снежного циклона на Чукотке. Кроме того, непогода внесла коррективы в работу школ, занятия в которых временно отменены.

О том, что на регион готов обрушиться аномальный снегопад спасатели предупредили еще накануне. Обежали ураганный ветер. На побережье Чукотского моря его сила составила 18 метров в секунду, а в Анадыре порывы ветра достигали 33 метров в секунду.

В настоящий момент воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты, задержан ряд вылетов по местным направлениям.