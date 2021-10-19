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Рэпер Канье Уэст официально сменил имя

Виктория Ивашечкина
02:27 19.10.2021
По словам музыканта, новое имя имеет религиозное значение.
Рэпер Канье Уэст официально сменил имя
© Фото: Walik Goshorn globallookpess
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Американский рэпер Канье Уэст сменил имя. Теперь музыканта зовут Йе (Ye), у рэпера нет ни среднего имени, ни фамилии.

Соответствующее решение было утверждено спустя чуть менее чем через два месяца после того, как музыкант подал необходимые документы с просьбой дать ему новое имя в суд в Лос-Анджелесе, передает онлайн-таблоид TMZ

При этом фотомодель и актриса Ким Кардашьян, с которой у артиста на данный момент идет бракоразводный процесс, не собирается менять ни свое имя, ни имена их общих детей.

Еще в 2018 году музыкант заявлял, что сменит имя на Йе сразу после выпуска одноименного альбома. Как объяснил сам рэпер - это часть имени Канье, а еще оно имеет религиозное значение: слово «йе» встречается в Библии и переводится как «ты».

Несколькими месяцами ранее появилась информация, что Ким Кардашьян подала заявление о разводе с рэпером Канье Уэстом. Пару связывают практически семилетние отношения и четверо общих детей.

При этом решение знаменитой семьи не стало неожиданностью для многих поклонников. Ранее в СМИ циркулировала информация об обращении супругов за услугами популярного адвоката, специализирующегося на бракоразводных процессах.

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