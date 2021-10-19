Незрячим паралимпийцам на Украине подарили обычные книги и билеты в зоопарк

Власти Харькова подарили незрячим паралимпийцам обычные книги и билеты в зоопарк. Об этом рассказала украинская спортсменка, принесшая стране золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, руководитель организации «Неограниченные возможности» Марина Литовченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, после возвращения из Токио паралимпийцы встретились с исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко. В ходе встречи, утверждает чемпионка, Скакун назвал спортсменов «людьми с нереальной силой духа», которых необходимо «ставить в пример» всем гражданам Украины.

«За самые высокие достижения паралимпийцев наградили самыми ценными подарками - вручили цветы и Power Bank», - пишет Литовченко.

После этого, согласно сообщению спортсменки, паралимпийцы встретились с и. о. городского главы Харькова Игорем Тереховым.

«И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал… Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города», - поделилась впечатлением от произошедшего Марина Литовченко.

Кроме того, она высказала возмущение существенной разницей между денежными премиями украинским олимпийцам и паралимпийцам.

На сайте горсовета Харькова, в свою очередь, было опубликовано сообщение, из которого следует, что абсолютно всем участникам XVI летних Паралимпийских игр, вне зависимости от завоеванных ими наград, дополнительно выплатят премии в размере 7,6 тысяч долларов.