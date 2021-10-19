Юнармейцы отправят для детей Сирии подарки с канцелярскими наборами

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Подобные акции юнармейцы проводятся несколько раз в год: в День защиты детей, накануне 1 сентября и перед новогодними праздниками. В посылках все самое необходимое для обучения в школе и творческого развития детей. Это альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки и тетради, блокноты и краски.

«Не так давно у нас в стране завершилась учительская неделя и первый Всероссийский форум классных руководителей. Очень много теплых, заслуженных слов было сказано в адрес наших педагогов, которые вкладывают в учеников свои знания и прививают им лучшие человеческие качества. Мы подумали, что было бы справедливо также поддержать учителей и школьников из Сирийской Арабской Республики. Чтобы учебный процесс для них проходил в более лучшей и комфортной среде. Тем более что между юнармейцами и их сирийскими сверстниками давно сложились дружеские отношения», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В рамках акции юнармейцы создают рисунки с пожеланиями и рассказами о себе и своей малой родине. Бесценные творческие гостинцы положат в посылки к подаркам и отправят ближайшим рейсом самолета Минобороны из подмосковного аэропорта Чкаловский. По словам 12-летнего Давида Питерякова, он хотел, чтобы тот, кому достанется его рисунок на Ближнем Востоке, обязательно улыбнулся.

«Я нарисовал солнце, оно ведь одно на всех. Нарисовал голубое небо, которое символизирует мир и благополучие. Я знаю, какая непростая жизнь сейчас у моих сверстников - по телевизору много всего показывают. Мой рисунок - это та поддержка, которую я могу дать ребятам, находясь за тысячи километров от них. Вместе с ними мы верим, что однажды все закончится!», - подчеркнул он.

Юнармейцы и их ровесники из Сирии также общаются друг с другом при помощи «телемостов дружбы». К примеру, одно из таких подключений было посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.