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Юнармейцы отправят для детей Сирии подарки с канцелярскими наборами

Роман Захаров
20:47 19.10.2021
Подобные акции юнармейцы проводятся несколько раз в год: в День защиты детей, накануне 1 сентября и перед новогодними праздниками.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Столичные юнармейцы соберут и отправят своим сирийским сверстникам более 500 наборов с канцелярскими принадлежностями. Передача гуманитарной помощи проводится в рамках акции «Дети России - детям Сирии». До своих адресатов посылка дойдет ближайшим рейсом спецборта Министерства обороны Российской Федерации.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подобные акции юнармейцы проводятся несколько раз в год: в День защиты детей, накануне 1 сентября и перед новогодними праздниками. В посылках все самое необходимое для обучения в школе и творческого развития детей. Это альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки и тетради, блокноты и краски.

«Не так давно у нас в стране завершилась учительская неделя и первый Всероссийский форум классных руководителей. Очень много теплых, заслуженных слов было сказано в адрес наших педагогов, которые вкладывают в учеников свои знания и прививают им лучшие человеческие качества. Мы подумали, что было бы справедливо также поддержать учителей и школьников из Сирийской Арабской Республики. Чтобы учебный процесс для них проходил в более лучшей и комфортной среде. Тем более что между юнармейцами и их сирийскими сверстниками давно сложились дружеские отношения», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.  

В рамках акции юнармейцы создают рисунки с пожеланиями и рассказами о себе и своей малой родине. Бесценные творческие гостинцы положат в посылки к подаркам и отправят ближайшим рейсом самолета Минобороны из подмосковного аэропорта Чкаловский. По словам 12-летнего Давида Питерякова, он хотел, чтобы тот, кому достанется его рисунок на Ближнем Востоке, обязательно улыбнулся.

«Я нарисовал солнце, оно ведь одно на всех. Нарисовал голубое небо, которое символизирует мир и благополучие. Я знаю, какая непростая жизнь сейчас у моих сверстников - по телевизору много всего показывают. Мой рисунок - это та поддержка, которую я могу дать ребятам, находясь за тысячи километров от них. Вместе с ними мы верим, что однажды все закончится!», - подчеркнул он.

Юнармейцы и их ровесники из Сирии также общаются друг с другом при помощи «телемостов дружбы». К примеру, одно из таких подключений было посвящено Победе в Великой Отечественной войне. Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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