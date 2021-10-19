Большая борьба за маленькую жизнь: в Челябинске от коронавирусной пневмонии вылечили недоношенного младенца

Лицо новорожденного Артема его мама просит не показывать. Жительница Челябинска Оксана Силина до сих пор волнуется и с трудом верит, что все позади. Сегодня им можно неспешно гулять, а еще не так давно малыш лежал в инкубаторе, в красной зоне с диагнозом обширная пневмония, получая вместе с молоком дополнительный кислород.

Артем весил чуть больше килограмма при рождении - «глубокая недоношенность». Тяжелые сопутствующие заболевания, а после еще и пневмония. Тесты ПЦР раз за разом показывали - в организме ребенка поселился COVID-19.

«Ребеночек находился здесь и лечился от двусторонней ковидной пневмонии. К сожалению, не все быстро получалось сделать, у ребеночка была дыхательная недостаточность, достаточно высокая температура, имел кашель, воспалительные изменения в анализе крови», - рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2 г. Челябинск Андрей Киосов.

Случай Артема и местные СМИ, и сами медики уже окрестили чудом. Вероятность победить коронавирусную инфекцию в крошечном и без того ослабленном организме была невелика.

«Почувствовала, радость невероятная, как второе рождение. Когда сказали, что состояние тяжелое, но стабильное это уже радует. Потом уже буквально за три-четыре дня до выписки сказали, что все: мы перебороли эту болезнь, идем на восстановление», - вспоминает мать ребенка Оксана Силина.

С успехом бороться за жизни маленьких пациентов специалистам Челябинской областной больницы помогает полувековой опыт и современное оборудование. Вот уже больше года отделение для недоношенных и новорожденных детей работает, как ковидный госпиталь.

Врачи не только лечат, но и помогают проходить реабилитацию. Например, после пневмонии. Последствия коронавирусной инфекции у маленьких пациентов становятся более тяжелыми. Теория, что дети болеют реже и легче сегодня, увы, дает сбой.

«Безусловно стала агрессивнее себя вести коронавирусная инфекция, мы фиксируем не только рост количества детей-носителей коронавирусной инфекции, но и рост количества пневмонии у детей, это рост значимый, в несколько раз», - объяснил заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2 г. Челябинск Андрей Киосов.

В организм вирус проникает чаще не в утробе, а снаружи - при контакте с заболевшими родственниками. И после счастливой выписки из роддома, ребенок снова возвращается в больницу. Внести коррективы в статистику детской заболеваемости могла бы вакцинация, говорят врачи. Препарата для детей и подростков с нетерпением ждут все. А пока медики накапливают опыт и не перестают удивляться огромной силе самых крошечных пациентов, с которой те борются за жизнь.