Умер конструктор Игорь Емельянов, один из создателей истребителя Су-30

В субботу, 16 октября, скончался авиаконструктор Игорь Емельянов, представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте конструкторского бюро.

Емельянов поступил в ОКБ Сухого сразу после окончания Московского авиационного института в 1958 году. Он прошел должности от инженера-конструктора до начальника отдела. В это время он руководил созданием топливных систем самолетов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4.

Кроме этого, Емельянов разработал новый способ защиты топливных баков, который внедрили на самолетах Су-7, Су-17, Су-25, Су-27 и Су-30. В списке его успехов и насосные системы для перекачки топлива - их и сегодня применяют на Су-27, Су-30, Ил-62. Приложил конструктор руку и к испытаниям Су-7, Су-9 и Су-27.

В 1991 году Игорь Емельянов назначается заместителем главного конструктора, в 1992-м - главным конструктором - руководителем темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство Су-30. С 2000 года он - консультант в составе Совета старейшин ОКБ Сухого.

Емельянов был кандидатом технических наук, автором 200 свидетельств и патентов, лауреатом множества премий и обладателем заслуженных наград.