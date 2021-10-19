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ИИ, борьба с БЛА и вездесущие камеры: что показали на выставке «Интерполитех-2021»

Тимур Шерзад
Алексей Алексеев
18:58 19.10.2021
В 25-й раз международная выставка «Интерполитех» собирает профессионалов в области цифровой безопасности. Экспозиции развернулись в Подмосковье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Высокоточное оружие, адаптивные бронежилеты, средства борьбы с беспилотниками, роботы и другие высокотехнологичные новинки представлены сегодня на выставке «Интерполитех-2021». Экспозиции развернулись в Подмосковье. Выставка посвящена развитию средств обеспечения безопасности государства. Алексей Алексеев прошелся по площадкам «Интерполитеха» и попал на мушку электронного часового.

В 25-й раз международная выставка «Интерполитех» собирает профессионалов в области цифровой безопасности. Взгляды и внимание посетителей притягивает вот этот бронеавтомобиль, у него надежная защита - спасет и от мины, и от автомата.

Но самое интересное - внутри. Целый комплекс обнаружения. С помощью локатора оператор распознает летящий вертолет или беспилотник. Мощная камера заметит человека на расстоянии до 10 километров. А если этого недостаточно, в ход пойдет тепловизор.  

Прогуливаясь по выставке, можно запросто оказаться на прицеле. Одно неверное движение микрофоном - и статус меняется с «дружелюбного» на «представляющий опасность».

«Просто вы держите микрофон так, как люди держат оружие. А искусственный интеллект, использующийся в данной системе, способен распознавать действия человека», - прокомментировал Александр Березин, курсант Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

А следующий стенд может быть интересен спецподразделениям. Вот, например, лазерная система имитации боя - чем-то напоминает распространенный в гражданской жизни лазертаг.

Большая часть выставки посвящена одному из самых серьезных вызовов современности - борьбе с беспилотниками. Ведь разработка и производство беспилотников уже давно перестали быть прерогативой больших оборонных предприятий. Их делают и частные компании, но вместо камеры может быть и бомба.

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