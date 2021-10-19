Футболист Дмитрий Тарасов объявил о приостановке карьеры

Футболист Дмитрий Тарасов объявил о приостановке своей футбольной карьеры. По словам полузащитника клуба «Велес», это связано с тем, что они с супругой ждут четвертого ребенка.

«Друзья, ну что. Наступил непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял такое решение в связи с тем, что сейчас ждем появление моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я буду больше времени находиться вместе с женой. Если на этом этапе правильно расставлять приоритеты, то я выбираю семью. Что будет дальше, я пока не знаю. Надо немного подумать и взять паузу», - сказал футболист в ролике, опубликованном на его странице в Instagram.

За свою карьеру Дмитрий Тарасов выступал за такие клубы, как казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Нынешний брак для футболиста третий. До 2016 года спортсмен был женат на Ольге Бузовой.