Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Футболист Дмитрий Тарасов объявил о приостановке карьеры

Роман Захаров
16:18 19.10.2021
По словам спортсмена, это связано с беременностью его жены.
Футболист Дмитрий Тарасов объявил о приостановке карьеры
© Фото: Dmitry Golubovich, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Футболист Дмитрий Тарасов объявил о приостановке своей футбольной карьеры. По словам полузащитника клуба «Велес», это связано с тем, что они с супругой ждут четвертого ребенка.

«Друзья, ну что. Наступил непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял такое решение в связи с тем, что сейчас ждем появление моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я буду больше времени находиться вместе с женой. Если на этом этапе правильно расставлять приоритеты, то я выбираю семью. Что будет дальше, я пока не знаю. Надо немного подумать и взять паузу», - сказал футболист в ролике, опубликованном на его странице в Instagram.

За свою карьеру Дмитрий Тарасов выступал за такие клубы, как казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Нынешний брак для футболиста третий. До 2016 года спортсмен был женат на Ольге Бузовой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:51 В стране и мире
В Кремле отреагировали на идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
14:33 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о необходимости адаптации Совбеза ООН к новым реалиям
15:23 В стране и мире
Видео
Заново научиться ходить: Пересильд поделилась впечатлениями после съемок в космосе
09:05 В стране и мире
Видео
Москвичей предупредили о двух погодных «пилах»
08:43 Армия
Видео
Военные железнодорожники выполнили свыше десяти процентов работ на участке БАМ в Амурской области
Популярное
«Мисс Украина» ответила на критику из-за общения на русском языке
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Видео
На Сицилии запретили крестных отцов
Мясников назвал лекарства, провоцирующие неизлечимое заболевание
Видео
В администрации Павлова памятник молодоженам сравнили с лавочкой и урной
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.